Galatasaray, Liverpool’a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0’lık skorla yenildi ve Avrupa’ya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.
Arne Slot'un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin düdük çaldığı müsabakada Anfield Road'da karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0'lık skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
