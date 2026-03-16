UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 18 Mart Çarşamba günü oynanacak 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erecek.
Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'de İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, galibiyet ve beraberlik durumunda adını çeyrek finale yazdıracak ve Paris Saint-Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:
