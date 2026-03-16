Konyaspor - Gençlerbirliği mücadelesinin hakemi belli oldu

Konyaspor - Gençlerbirliği mücadelesinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep GK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak

Kaynak: İHA

