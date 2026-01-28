GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Anadolu Kartalı’nda taktik mesai!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Anadolu Kartalı’nda taktik mesai!

Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının antrenmanlarına tam gaz devam ediyor. 27 Ocak Salı günü topbaşı yapan yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Çarşamba günü ise haftanın ilk taktik antrenmanını geride bıraktı.

Konyaspor'da tempo yüksek

Zorlu Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar almak isteyen Konyaspor, tempolu bir sürece giriş yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Anadolu Kartalı, temposu yüksek bir sürece giriş yaptı. Konyaspor, 29 Ocak Perşembe günü de taktik çalışmayla geride bırakacak. Anadolu Kartalı 30 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Beşiktaş ile Konyaspor arasında; 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

(Hasan Yıldırım)

