Konyaspor Başkanvekili Yunus Derebağ’dan Gaziantep maçı sonrası açıklama!

Konyaspor Başkanvekili Yunus Derebağ, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından KONTV'ye özel olarak konuştu. Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Derebağ, "Çok şükür 1 puan aldık. Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı farklıydı. İkinci yarı hocanın hamleleri ve yeni transferlerin oyuna girmesiyle çok şükür puan aldık” dedi.
"1 puan da kötü değil”
Gaziantep'e kazanmak için geldiklerini söyleyen Yunus Derebaği, "Aslında buraya 3 puan niyetiyle geldik. Ama 1 puanda kötü değil. İnşallah Beşiktaş maçında ikinci yarıdaki oyunumuzu sergilersek oradan da puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
(Hasan Yıldırım)