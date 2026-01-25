BAL’da dengeler değişti!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta dengeler değişti! Burada yer alan Konya temsilcileri 1922 Akşehirspor ve Ereğlispor; adeta yer değiştirdi. Her iki Konya ekibi de zirve mücadelesi verirken, sezon ortasında takım iskeletleri değişti. Peki, BAL’da neler oluyor?
BAL'da yer alan Konya temsilcilerinden Ereğlispor, ekonomik krize takıldı. Sezonun ilk devresini 23 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Ereğli ekibi, yaşanan mali problemlerden dolayı dağıldı. Ereğlispor'un kemik kadrosunu havada kapan ise; başka bir Konya ekibi Akşehirspor oldu.
Akşehirspor, Ereğlispor oldu!
Sezonun ilk devresini liderin 3 puan gerisinde 7. sırada tamamlayan 1922 Akşehirspor, hızlı bir yapılanmaya gitti. Kırmızı-beyazlılar dağılan Ereğlispor'dan teknik direktör Niyazi Kart başta olmak üzere; takım iskeletini oluşturan Sinan Kalaycı ve Mevlana Halis Erdoğdu gibi isimleri kadrosuna kattı. Akşehir ekibi, sezonun kalan bölümlerinde şampiyon olarak yeni sezonda TFF 3. Lig'de yer almak istiyor.
