Pedrinho krizi Konyaspor’u zorluyor! Gözler yönetimde

Konyaspor’un orta saha oyuncularından Pedrinho, Anadolu Kartalı’na zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
2024-25 sezonu başında Bulgaristan ekiplerinden CSKA 1948 Sofia'dan transfer edilen Brezilyalı oyuncu, sezonun kalan bölümlerinde yeşil-beyazlı ekibin kadro planlamasında yer almamıştı.
Farklı bir kulübe kiralanması gündemde olan 29 yaşındaki oyuncu, görüştüğü kulüplerle aşama kaydetmesine rağmen bir anda doğan farklı talepleri doğrultusunda bir türlü nihai sonuca ulaşamadı. Konyaspor'un, Pendinho konusunda nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.
