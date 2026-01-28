Rüya Gibi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizi günü mü değişti?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Rüya Gibi dün akşam yayınlanmadı. Vatandaşlar tarafından tekrar yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ocak’ta Rüya Gibi var mı yok mu? Show TV’de yeni bölüm ne zaman ve hangi gün ekrana gelecek? İşte tüm detaylar...

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Rüya Gibi merakları üzerinde toplamaya devam ediyor. Dizinin 9. bölümünün 27 Ocak Salı akşamı yayınlanmadı. Peki 28 Ocak'ta Rüya Gibi var mı yok mu? Show TV'de yeni bölüm ne zaman ve hangi gün ekrana gelecek? Dizi günü mü değişti? İşte detaylar... DİZİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Rüya Gibi'nin yayın günü ve yeni bölüm tarihi değişti. Yayın hayatına Salı akşamları başlayan dizi, ilk 7 bölümüyle izleyicinin karşısına saat 20.00'de çıktı. RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK? 8. bölüm itibarıyla yayın gününde değişikliğe gidilen yapım, artık Pazar akşamları ekrana geliyor. Rüya Gibi, 9. bölümüyle 1 Şubat Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Kaynak: Haber Merkezi

