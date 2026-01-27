GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,60
EURO
52,09
STERLİN
60,06
GRAM
7.367,25
ÇEYREK
12.090,19
YARIM ALTIN
24.053,82
CUMHURİYET ALTINI
47.956,53
GÜNCEL Haberleri

Mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu

Mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki sinemada kantin işleten 52 yaşındaki Veli Gönüloğlu, Kuyucak’taki mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kuyucak'ta ağaçta asılı halde birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın, Nazilli'deki sinemada kantin işleten 52 yaşında ve bekar olan Veli Gönüloğlu olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönüloğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Gönüloğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER