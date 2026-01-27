GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Polise yakalanan alkollü sürücü: “Direksiyonda ağabeyim vardı’’

Polise yakalanan alkollü sürücü: “Direksiyonda ağabeyim vardı’’
Tekirdağ Çorlu’da çevirmeye giren alkollü sürücünün uyanıklığı polise sökmedi. Alkolmetreyi 5’inci denemede üfleyebilen sürücü, direksiyonda ağabeyinin olduğunu iddia etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkollü sürücülere taviz vermiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada bir otomobil durduruldu. Trafik polisinin sürücü olarak değerlendirdiği şahıs, arabayı kendisinin kullanmadığını ağabeyinin kullandığını iddia etti. Alkolmetreye 4 kez yeterli nefesi veremeyen sürücü, polisin uğraşı sonucu 5. üflemede alkol testinden geçti. Sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı tespit edildi.

"Denetimim var yakarsınız"

Sürücü, "Direksiyonda ben yoktum, ağabeyim vardı. Benim zaten bir denetimim var, denetimimi yakarsınız" diyerek dakikalarca ısrar etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı.

Kaynak: İHA

