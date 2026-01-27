Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’da etkili olan olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticiler ve vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkânlarıyla sahadadır“ dedi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti;
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkânlarıyla sahadadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”