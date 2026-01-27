GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Seyir halindeyken yanan aracın motoruna karla müdahale
Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobilin yanan motoruna karla müdahale ettiler.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Akçagedik Mahallesi civarında meydana geldi.

35 AKZ 831 plakalı Peugeot 407 marka otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü, yol kenarında çekerek yangına karla müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA

