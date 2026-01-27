GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fenomen Kerimcan Durmaz’a 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan fenomen Kerimcan Durmaz’ın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Durmaz’ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı: 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"Hani casinolar falan"

İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

