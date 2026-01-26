Konya’daki belediye başkanlarından biri daha AK Parti’ye katıldı!
- Güncelleme Tarihi:
AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK toplantısı öncesinde kritik bir katılım töreni gerçekleşti. Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, resmen AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetini bizzat taktığı Başkan Aydın ile birlikte 3 isim daha AK Parti’ye geçti. İşte törenin detayları ve katılan tüm isimler...
Konya siyaset gündemine gelen katılım haberi Ankara'dan geldi.
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı öncesinde Başkan Aydın'ın rozetini takarak yeni görev sürecinde başarılar diledi.
Erdoğan Rozetleri Tek Tek Takıtı
Törende sadece Çumra değil, farklı illerden belediye başkanları da AK Parti ailesine katıldı. İşte törende rozet takılan o isimlerin tam listesi:
Mehmet Aydın: Konya Çumra Belediye Başkanı
Davut Karadavut: Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı
Hasan Turgut: Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı
Şenol Öncül: Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı
Kritik MKYK Toplantısı Başladı
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısına geçildi. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki güncel gelişmeler ile AK Parti'nin önümüzdeki döneme ilişkin stratejilerinin ele alınmasının beklendiği bildirildi.

