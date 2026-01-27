Konya’da bugün vefat edenler 27 Ocak 2026 Salı

|
Adı Soyadı
Doğum Yeri
Mezarlık
MUSTAFA ÇAT
İNLİCE
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
HAMİT TÜRKMEN
ZAFERİYE
MUSALLA MEZARLIĞI
ZÜHAL AÇIKGÖZ
KONYA
HOCACİHAN MEZARLIĞI
İSMAİL SATI
KAYASU
TEM MEZARLIĞI
HAVVA ORAK
ÇAT
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
YUNUS EMRE YURTSEVEN
SELÇUKLU
YAZIR MEZARLIĞI
ARİFE GÜRLER
SULUTAS
SULUTAS MEZARLIĞI
BEBEK YAKIN
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
DURMUŞ ALİ KALE
GÖDENE
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
MUSTAFA SOMAK
KONYA
MUSALLA MEZARLIĞI
MAVİŞ KÜÇÜKBAYRAM
KADINHANI
HOCACİHAN MEZARLIĞI
AYŞE KALKAN
MERAM
HOCACİHAN MEZARLIĞI
MUSTAFA YILDIRIM
GÖKPINAR
YAZIR MEZARLIĞI
AYŞE ARAÇ
AKKİSE
ELMACI MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi