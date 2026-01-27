GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 27 Ocak 2026 Salı

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Ocak 2026 Salı günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MUSTAFA ÇAT

İNLİCE
05-03-1955

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAMİT TÜRKMEN

ZAFERİYE
06-05-1972

MUSALLA MEZARLIĞI

ZÜHAL AÇIKGÖZ

KONYA
15-12-1987

HOCACİHAN MEZARLIĞI

İSMAİL SATI

KAYASU
02-01-1951

TEM MEZARLIĞI

HAVVA ORAK

ÇAT
01-01-1948

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YUNUS EMRE YURTSEVEN

SELÇUKLU
17-10-2010

YAZIR MEZARLIĞI

ARİFE GÜRLER

SULUTAS
12-04-1929

SULUTAS MEZARLIĞI

BEBEK YAKIN


27-01-2026

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ KALE

GÖDENE
03-02-1932

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

MUSTAFA SOMAK

KONYA
01-03-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

MAVİŞ KÜÇÜKBAYRAM

KADINHANI
01-01-1969

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYŞE KALKAN

MERAM
24-08-2015

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA YILDIRIM

GÖKPINAR
20-08-1962

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE ARAÇ

AKKİSE
01-10-1947

ELMACI MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

