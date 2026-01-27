GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Alacak verecek meselinden birbirlerine girdiler! Adliyeye sargılar içinde sevk edildiler

Alacak verecek meselinden birbirlerine girdiler! Adliyeye sargılar içinde sevk edildiler
Alanya’da kanlı biten alacak verecek kavgasında çok sayıda kişinin zincir, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdiği anlar bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G. adlı 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ardından sargılar içinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G., A.D. ve H.D. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Tekmeli yumruklu zincirli kavga güvenlik kamerasında

Kavga anı görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir grubun hasımlarının oturduğu sokağa gelerek çevre taraması yaptıkları sırada diğer grup üyeleri ile karşılaşarak münakaşa yaptıkları gözlendi. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. Diğer grup üyelerinin de gelmesiyle kavga büyürken, birbirlerine bıçak salladıkları, zincir ve otopark dubaları ile vurdukları anları görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

