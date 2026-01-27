GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti!

Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti!
Ankara’da tartıştığı eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki evde E.B. (53) ile eski eşi S.K. (54) ve kayınvalidesi Ü.K. (73) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.B, üzerinde bulunan silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu, ardından intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.B. ve kayınvalidesi Ü.K.'nın hayatını kaybettiğini, S.K'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. S.K, sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çiftin sona eren evliliklerinden bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik"

Vefat eden Ü.K.'nın akrabası Hürol Dursun, çiftin daha önceden boşandığını ve aralarında husumet olduğunu söyledi.

Dursun, "Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyor. Husumet oldu aralarında tabi ister istemez. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor. Geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasını, karısını... Kendisine sıkıyor en son. Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmış doğru. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik."

Kaynak: AA

