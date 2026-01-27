GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,52
EURO
51,57
STERLİN
59,57
GRAM
7.336,42
ÇEYREK
12.046,14
YARIM ALTIN
23.966,00
CUMHURİYET ALTINI
47.781,42
GÜNCEL Haberleri

Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı

Atlas Çağlayan cinayeti soruşturması: 1 kişi daha gözaltına alındı
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesi sonrası ailesine yönelik tehdit iddialarıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Atlas Çağlayan'ın 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine yönelik de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 kişi daha Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Daha önce provokatif paylaşımlar ve aileyi tehdit iddiasıyla 6 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 1 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER