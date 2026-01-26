GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,55
EURO
51,62
STERLİN
59,63
GRAM
7.256,32
ÇEYREK
11.904,81
YARIM ALTIN
23.684,19
CUMHURİYET ALTINI
47.219,53
GÜNCEL Haberleri

Cami bahçesinde kurşun yağdırdı! Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü

- Güncelleme Tarihi:

Cami bahçesinde kurşun yağdırdı! Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü
Kağıthane’de bir kişi, annesinin cenazesinde kardeşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de annesinin cenaze töreni sırasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak'ta bulunan Yusuf Ömürlü Camii'nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Fadime M. için Yusuf Ömürlü Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Fadime M'nin cenazesi araca yüklendikten hemen sonra Mustafa M, kardeşi Mehmet M'yi cami bahçesinde yakın mesafeden kurşun yağmuruna tuttu. 

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mehmet M. kanlar içerisinde yere yığılırken, cenazeye gelenler panik içinde etrafa kaçıştı. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet M. hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alarak, cami bahçesini boşaltan polis ekipleri, şüpheli Mustafa M'yi olay yerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

MİRAS YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Başından vurulan Mehmet M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Şüpheli Mustafa M'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" şeklinde suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öğrenildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER