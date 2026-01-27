Konya Akyokuş’ta maddi hasarlı kaza! 3 araç çarpıştı

Konya'nın Akyokuş mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç araçta maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı.
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI ARDINDAN BAŞKA ARAÇ ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki aracın çarpışmasının ardından kazaya karışan araçlara arkadan başka bir araç daha çarptı. Çarpışmalar sonucu üç araçta da maddi hasar meydana geldi.
YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kısa sürede normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatılı.
(Ali Asım Erdem)