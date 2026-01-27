Konya’nın kuruyan dereleri yeniden akmaya başladı

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışları, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeye adeta nefes aldırdı. Yağışların ardından havaların ısınmasıyla başlayan kar erimeleri, kuruyan dere yataklarını, su gözlerini ve çeşmeleri yeniden suyla buluşturdu.

KURUYAN DERELER VE SU KAYNAKLARI TEKRAR AKIYOR

Yıllardır debisi giderek azalan, bazı dönemlerde ise tamamen kuruyan Karapınar Suyu, Aksu ve Su Çıktığı mevkilerinde yeniden güçlü akışların oluşması dikkat çekti. Bu su kaynakları, Bozkır Barajı'nı besleyen ve Göksu Nehri'ne hayat veren önemli kollar arasında yer alıyor. Kuraklığın ardından suların yeniden canlanması, bölgede sevinçle karşılandı.

TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN UMUT VERİCİ GELİŞME

Mahalle sakinleri, dere yataklarında yeniden suyun görülmesinin hem doğa hem de yaşam açısından büyük anlam taşıdığını dile getiriyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler, bu gelişmenin toprak verimliliğine ve meraların yeniden toparlanmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

Uzmanlar ise yağışların yer altı su kaynaklarını beslemesiyle birlikte Göksu Nehri ve Bozkır Barajı üzerindeki etkilerin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacağını ifade ediyor. Bölge halkı, yağışların devam etmesini dileyerek bereketli günlerin kalıcı olmasını umut ediyor.

(Meltem Aslan)