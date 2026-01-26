Konya’da toplu ulaşıma yeni hat! Bu tarihte başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), toplu ulaşımda hat optimizasyonu çalışmaları kapsamında yeni bir güzergâhın hizmete alınacağını duyurdu.
28 OCAK'TA YOLCULARLA BULUŞUYOR
Uzun süredir beklenen ulaşım hatlarından biri daha hizmete giriyor. Ardıçlı TOKİ Konutları'ndan hareket ederek Sancak Bosna, Otogar Tramvay Durağı ve Selçuk Üniversitesi güzergâhında hizmet verecek olan 49 numaralı yeni otobüs hattı, 28 Ocak itibarıyla yolcularla buluşuyor.
KRİTİK NOKTALARA ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR
Yeni oluşturulan 49 numaralı Ardıçlı – Sancak Bosna hattı ile birlikte, Ardıçlı TOKİ Konutları'nda ikamet eden vatandaşların şehir merkezi, üniversite ve önemli toplu taşıma aktarma noktalarına ulaşımı büyük ölçüde kolaylaşacak. Hattın devreye girmesiyle bölgede toplu ulaşım imkânlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
ARDIÇLI TOKİ'DE AKTİF OLAN OTOBÜS HATLARI
Ayrıca Ardıçlı TOKİ Konutları'na hâlihazırda 51, 61 ve 121 numaralı otobüs hatlarıyla toplu ulaşım hizmeti verilmeye devam ediyor.
Yetkililer, vatandaşların sefer saatleri ve detaylı bilgilere Konya Mobil Uygulaması ile atus.konya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabileceğini belirtti. Yeni hattın özellikle üniversite, hastane ve toplu konut bölgeleri arasında ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.
(Berna Ata)