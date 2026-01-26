Belediyecilik farkı! Konya’nın yaptığı Bursa’nın yapamadığı

Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Abdullah Özdemir, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Habibi Neccar Camii’ni tamamladığını ancak seçimde CHP’ye geçen Bursa Belediyesi’nin Hatay Ulu Camii’nin yüzde 10’unu bile yapamadığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, kendisine yöneltilen soruları yanıtlayarak güncel gelişmelere dair görüşlerini paylaştı.

Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalardan da bahseden Özdemir, şöyle dedi;

ÖRNEKLERLE ANLATTI

"11 bölgede asrın felaketi. Amerika'da Katrina Kasırgası oldu, Türkiye'deki depremle ölçülmeyecek kadar küçük bir yıkım oldu.

2008'den 2018'e kadar 10 yılda Amerika bu problemin sorunlarını kaldıramadı. Adem Metan daha yeni Los Angeles'tan geldi, yangının izi bir yılda gram silinmemiş.

Almanya'da bizim Bozkurt'la aynı zamanda sel oldu. 4 yıl oldu, çok küçük bir etki depremle kıyaslanamaz, hala oradaki problemlerin giderilemediğini görüyoruz.

"BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Milletimiz refleks aldı devletimizin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımızın iradesi. Birçok bakanlığımız bölgede önemli işler yaptı. Biz altyapısıyla üstyapısıyla 455 bin konutu orada teslim etik.

Bu kadar büyük bir yıkımı 100 milyar doların üzerinde 105 milyar dolar doğrudan dolaylı 150 milyar doları da ilave ettiğinizde çok büyük bir yıkımın altında kalmadık biz, bertaraf ettik.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE CHP'Lİ BURSA BELEDİYESİ'NİN ARASINDAKİ FARK

Bakıyorsunuz CHP'ye deprem bölgesinde ne yaptı? Büyükşehir belediyesi ne yaptı? CHP'li belediyeler ne yaptı? Daha yeni Hatay'da Habibi Neccar Camii'ne gittik, orasının da açılışına şahit olduk. Depremden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi, orasının ihyasını ve dönüşümünü üstleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de AK Partili belediye başkanımız da Hatay Ulu Camii'nin yeniden ayağı kaldırılmasını üstleniyor. Bakın AK Partili belediye camiyi bitirdi, teslim etti.

Bursa CHP'ye geçtikten sonra yüzde 10'lu seviyelerde orası, olduğu gibi kalıyor. Şu anda Kültür Bakanlığı devralacak, orayı ihya edecek. AK Parti ile CHP'nin gündüz ve gece kadar farklı, fotoğrafını ben işte burada somut örneklerle size sunuyorum. Yalansa yalan, doğru değilse doğru değil desinler. Gitsin CHP Genel Başkanı, oradaki Ulu Camii'nin durumuna baksın. Eğer benim dediğim gibi değilse göstersin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi