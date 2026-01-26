GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Kanlı park kavgasında yeni gelişme: Arkadaşını bıçaklayıp Konya’ya kaçmıştı!

- Güncelleme Tarihi:

Kanlı park kavgasında yeni gelişme: Arkadaşını bıçaklayıp Konya’ya kaçmıştı!
Uşak Üçgen Park’ta dün meydana gelen ve 25 yaşındaki E.K.’nin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının faili yakalandı. Olayın ardından otobüsle Konya’nın Akşehir ilçesine kaçan şüpheli M.K., polis ekiplerinin titiz takibiyle kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Olay, dün Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi'nde bulunan Üçgen Park'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin bıçakla yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K., önce özel bir hastaneye, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya Akşehir'de Kıskıvrak Yakalandı!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren kişinin M.K. (39) olduğu tespit edilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin otobüsle Konya iline gittiği belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şahsın, Konya'nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: "Küfür Etti" İddiası

Şüpheli M.K.'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce iş arkadaşıyla tartışma yaşadığını, olay günü ise kendisine küfür edildiğini iddia ederek kavganın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Uşak'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 Yaşındaki Genç Yaşam Savaşı Veriyor

Öte yandan, dün bıçakla ağır yaralanan 25 yaşındaki E.K.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

