GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,59
EURO
51,89
STERLİN
59,92
GRAM
7.339,15
ÇEYREK
12.044,07
YARIM ALTIN
23.961,87
CUMHURİYET ALTINI
47.773,18
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesi beyaza büründü: Lapa lapa kar yağışı kamerada!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesi beyaza büründü: Lapa lapa kar yağışı kamerada!

Konya'nın Taşkent ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen kar, ilçe sakinlerine kış manzaraları yaşattı. Yağış anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İŞTE O ANLAR; 

LAPA LAPA YAĞAN KAR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Görüntülerde karın yoğun şekilde yağdığı ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı görülürken, vatandaşlar bu anları sosyal medyada paylaştı. Yetkililer, hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER