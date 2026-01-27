Konya’nın bir ilçesi beyaza büründü: Lapa lapa kar yağışı kamerada!

Konya'nın Taşkent ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen kar, ilçe sakinlerine kış manzaraları yaşattı. Yağış anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İŞTE O ANLAR;
LAPA LAPA YAĞAN KAR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU
Görüntülerde karın yoğun şekilde yağdığı ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı görülürken, vatandaşlar bu anları sosyal medyada paylaştı. Yetkililer, hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
(Meltem Aslan)