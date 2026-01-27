Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nda yeni başkan seçildi!

Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın olağan genel kurulunda dört adayın yarıştığı seçimli genel kurulda sandıktan Hüseyin Küçükavcılar çıktı. Küçükavcılar, oyların çoğunluğunu alarak oda başkanlığına seçildi.

Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın olağan genel kurulu, çok sayıda oda başkanı, esnaf temsilcisi ve zanaatkarların katılımıyla gerçekleşti.







Divan Başkanlığını Muharrem Karabacak Yaptı



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.







Divan Başkanlığını Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'ın yaptığı genel kurulda, gündemde yer alan tüm maddeler tek tek ele alındı.







Faaliyet ve Denetim Raporları Kabul Edildi



Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından raporlar, üyelerin oylarına sunularak kabul edildi.







Dört Aday Projelerini Anlattı



Daha sonra başkanlık için yarışan dört aday kürsüye gelerek projelerini anlattı, mesleğin sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini paylaştı.







Terziler Sandık Başına Gitti



Ardından oy verme işlemine geçildi. Terziler, konfeksiyon ustaları ve mesleğin emektar isimleri, oda yönetiminde söz sahibi olmak için oylarını kullandı.







Hüseyin Küçükavcılar Başkan Seçildi



Heyecanın yüksek olduğu seçimlerin ardından sandıklar açıldı.







Yapılan oy sayımı sonucunda Hüseyin Küçükavcılar, oyların çoğunluğunu alarak Konya Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın yeni başkanı seçildi.