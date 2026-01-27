Konya Tenis Turnuvası’nda raketler final için sallandı!

Konya Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 8–16 yaş arası sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyon, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada genç sporcular, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.







Karatay Tenis Kortu'nda gerçekleştirilen organizasyon; sporcuların yanı sıra aileler ve sporseverlerden de büyük ilgi gördü. Kızlar ve erkekler kategorilerinde 8, 9, 10, 12, 14 ve 16 yaş gruplarında oynanan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.







Final maçlarının ardından gerçekleştirilen ödül törenine; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Konya Tenis İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Karatay Belediyespor Kulübü Başkanı Muhittin Şener, sporcular ve aileleri katıldı.







KILCA: GENÇLERİMİZİN SPORLA YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek Karatay Belediyesi olarak gençlerin sporla yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.







Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bu turnuvanın kazananı, müsabakalara katılan tüm sporcularımızdır. Çocuklarını sporla buluşturan ve her zaman destekleyen velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan her yatırımın büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla gerek eğitim gerekse spor alanında gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortlarından birini ilçemize kazandırarak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu tür yatırımlar, Karatay'a ve şehrimize önemli katkılar sağlamaktadır. Sporla büyüyen, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.



ÇİNTİMAR: BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ



Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise konuşmasında turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutlayarak Karatay Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür etti.



Çintimar, "Konya'daki görevimin ilk gününde böylesine güzel bir tesiste bu heyecana ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah çocuklarımız ilerleyen yıllarda ülkemizi olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında temsil edecek. Buna yürekten inanıyoruz. Hasan Başkanımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte Konya'mıza başarılı sporcular ve güçlü nesiller kazandırmak için çok çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu