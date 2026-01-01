Ereğli 1. Ağır Ceza Mahkemesinden

İLAN

EREĞLİ (KONYA) 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/753 KARAR NO : 2025/535

DAVACI : K.H.

KATILAN : MAHMUT TUNÇEL, Ali ve Hatice oğlu, 22/11/1980 Hacımemiş doğumlu, Konya, Ereğli, Aziziye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hamidiye Mah. Anıt Cad. No:64A İç Kapı No:4 Ereğli/Konya adresinde oturur. TC Kimlik No:33463956256

SANIK : OSMAN ÖDEMİŞ, Erdal ve Birsen oğlu, 15/10/1990 Niğde doğumlu, Niğde, Merkez, Dikilitaş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altaylılar Mah. 0259. Sk. No: 3 İç Kapı No: 4 Tarsus / Mersin adresinde oturur. TC Kimlik No:18320651130

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 01/09/2022

SUÇ YERİ : KONYA/EREĞLİ

KARAR TARİHİ: 22/12/2025

Sanık Osman Ödemiş'in katılan MahmutTunçel'e yönelik üzerine atılı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK'nun 158/1-f-son, 168/2, 62/1, 52/2, 53/1-2-3 ve CMK 231/5-8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair gıyabi hüküm bütün araştırmalara rağmen sanık Osman Ödemiş'e tebliğ edilemediğinden 7201 S.K.'nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş, ilan tarihinden iki hafta içerisinde Yasa Yoluna başvurabileceği, ilan bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.