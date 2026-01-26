Konya’daki motosiklet kazası! 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Yağız Zeybek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücü, Anasultan Mezarlığı'nda öğlen namazına müteakip toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yağız Zeybek idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücünün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Yağız Zeybek'in cenazesi, Anasultan Mezarlığı'nda öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(Meltem Aslan)