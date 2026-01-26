Konya’da ulaşım yatırımında yeni aşama: TÜMOSAN Kavşağı temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında, TÜMOSAN Köprülü Kavşağı Temel Atma Programı düzenlendi.

Konya'da ulaşım altyapısını güçlendirecek Adliye–Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı Tümosan Köprülü Kavşağı Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Şehrin ulaşım geleceği açısından büyük önem taşıyan törene protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Tortop, 3. Hava Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.

ALTAY: KONYA'YI DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada Konya tarihine geçecek önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek,

"Bugün yine şehrimiz adına çok önemli bir yatırımın temelini atıyoruz. Şehir Hastanesi hattı kapsamında toplam 21,1 kilometrelik raylı sistem hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte inşa ediyoruz. Belediyemizin sorumluluğundaki kısımlarda inşaatın büyük bölümünü tamamladık. AYGM de kendi kısmında yoğun bir çalışma yürütüyor” dedi.

Altay ayrıca Konya'da Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmetinin sunulduğunu vurgulayarak, "Konya'yı adeta demir ağlarla örüyoruz” ifadelerini kullandı.

BAYKAN: BU HİZMETLER UNUTULMAYACAK

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise Konya'da yapılan yatırımların önemine dikkat çekerek,

"Temel atmama törenlerinin yapılıp, yaprakların bile alkış tuttuğu bir ülkede bu alanlara baktığımızda Konya için yapılan hizmetlerin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Başkan Altay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yatırımlar el birliği ve iş birliğiyle yapılıyor. Uzakları yakın edecek bu hizmetler asla unutulmayacak” diye konuştu.

VALİ AKIN: ULAŞIMDA ÖRNEK UYGULAMA

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında büyüyen şehir, artan nüfus ve gelişen sanayiyle birlikte ulaşımın kritik bir unsur hâline geldiğini belirterek,

"Yapılan raylı sistemler ve kavşaklar örnek bir uygulama olacaktır. Altyapıyı güçlendiren, insan odaklı bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AYGM MÜDÜRÜ EYİGÜN: KONYA, NEWYORK VE TOKYO GİBİ GÖRÜNECEK

AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ise Konya'daki raylı sistem yatırımlarının şehri dönüştüreceğini vurgulayarak,

"Konya'daki bütün cazibe merkezleri ve üniversiteler raylı sistemle birbirine bağlanıyor. Bu yatırımlar tamamlandığında Konya, New York ve Tokyo gibi bir şehir görünümüne kavuşacak. Raylı sistem şehri saran bir ağ hâline gelecek, ulaşım hızlı ve güvenli olacak, kavşaklar çok daha düzenli hâle gelecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adliye–Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı Tümosan Köprülü Kavşağı'nın temeli dualarla atıldı.

(Meltem Aslan)