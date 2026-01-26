GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya ulaşımı yenileniyor: 100 otobüs daha filoya dahil oluyor!

Güncelleme Tarihi:

Konya ulaşımı yenileniyor: 100 otobüs daha filoya dahil oluyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımı daha modern ve konforlu hale getirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 

TÜMOSAN Köprülü Kavşağı Temel Atma Programı'nda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre konforlu bir toplu ulaşım kazandırmak adına geçtiğimiz yıl 180 hibrit otobüsün şehre kazandırıldığını söyledi.



Bu Yıl 100 Otobüs Daha

Başkan Altay, "İnşallah bu yıl yine 100 otobüsle şehrimizin otobüs filosunda yenileme çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'de En Ucuz Ulaşım

Bu hizmetleri yürütürken Türkiye'de en ucuz ulaşımı yapan şehirlerden birisi olduklarını vurgulayan Başkan Altay:

"Öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuzu 9 lirayla öğrencilerimize hizmet veriyoruz'' ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

