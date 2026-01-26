Konya ulaşımı yenileniyor: 100 otobüs daha filoya dahil oluyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımı daha modern ve konforlu hale getirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
TÜMOSAN Köprülü Kavşağı Temel Atma Programı'nda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre konforlu bir toplu ulaşım kazandırmak adına geçtiğimiz yıl 180 hibrit otobüsün şehre kazandırıldığını söyledi.
Bu Yıl 100 Otobüs Daha
Başkan Altay, "İnşallah bu yıl yine 100 otobüsle şehrimizin otobüs filosunda yenileme çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
Türkiye'de En Ucuz Ulaşım
Bu hizmetleri yürütürken Türkiye'de en ucuz ulaşımı yapan şehirlerden birisi olduklarını vurgulayan Başkan Altay:
"Öğrenci ulaşımında Türkiye'nin en ucuzu 9 lirayla öğrencilerimize hizmet veriyoruz'' ifadesini kullandı.
