Konyalılar yazı burada geçirecek! Işıklar da yandı

Konya'nın Karapınar ilçesinin doğal güzelliklerinden biri olan Acıgöl'de, belediye ile MEDAŞ iş birliğinde yürütülen aydınlatma çalışmalarının sona yaklaştığı bildirildi. Yapılan düzenlemelerle Acıgöl'ün daha estetik, düzenli ve modern bir görünüme kavuştuğu kaydedildi.

Peyzaj ve ışıklandırmayla modern görünüm

Peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları sayesinde Acıgöl'ün görsel cazibesinin artırıldığı, alanın vatandaşlar için daha kullanışlı ve düzenli bir yaşam alanı haline geldiği ifade edildi. Özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için tasarlanan yüzer havuzda güvenli bir şekilde serinleme imkanı sunulurken, tatili farklı aktivitelerle değerlendirmek isteyenler, gölde yürüyüş yaptı, spor etkinliklerine katıldı.

Turizmi güçlendirecek yeni projeler yolda

Ali Tepe Höyüğü Aydınlatma ve Sosyal Tesis Projesi, Yöresel Ürünler Pazarı Şehir Parkı ve Acıgöl çevresinde planlanan diğer projelerle ilçenin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Acıgöl'ün elips şeklindeki görüntüsü, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Hedef: Güvenli ve sosyal yaşam alanları

Amaç, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği ferah, düzenli ve sosyal yaşam alanları oluşturmak olarak açıklandı.

(Berna Ata)