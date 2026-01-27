Konya Heyetinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ziyaret
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Görüşmede Konya yatırımları ve devam eden projeler değerlendirildi.
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri; Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Konya'nın kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar ve devam eden projeler ele alındı.
Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sayın Valimiz, İl Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'i ziyaret ederek şehrimizdeki yatırımları ve devam eden projeleri değerlendirdik. Konya'mıza verdikleri destek ve ilgileri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizin kalkınması ve yatırımların artarak devam etmesi için tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Konya protokolünden oluşan heyet daha sonra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'e de bir ziyaret gerçekleştirerek istişarelerde bulundu.
