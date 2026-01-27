Gece Başlayan Şiddetli Yanma Hissine Dikkat! Zona Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Halk arasında “gece yanığı“ olarak bilinen zona hastalığı, son dönemde stres ve bağışıklık düşüklüğü ile birlikte yeniden gündemde. Özellikle 50 yaş üstü bireyleri tehdit eden bu virütik hastalık, erken teşhis edilmediğinde kalıcı ağrılara yol açabiliyor. Peki, zona bulaşıcı mı? Zona aşısı ne kadar korur? İşte vücudun tek tarafında beliren o gizemli döküntülerin şifresi...

Zona Hastalığı Nedir? Neden Olur?



Zona, suçiçeğine neden olan Varicella-Zoster virüsünün yıllar sonra yeniden aktive olmasıyla ortaya çıkan sinir iltihaplanmasıdır. Çocukken geçirilen suçiçeği virüsü vücudu terk etmez; sinir köklerinde uykuya dalar. Bağışıklık sistemi zayıfladığında ise bu virüs "zona" olarak uyanır.

Vücudun Alarm Sinyalleri: Zona Belirtileri Nelerdir?



Zona genellikle vücudun sadece sağ veya sol tarafında, bir şerit halindeki döküntülerle karakterizedir. Belirtiler şu sırayla ortaya çıkar:

Öncü Belirtiler: Döküntüden 2-3 gün önce başlayan şiddetli yanma, karıncalanma ve batma hissi.

Döküntü Aşaması: Deride kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklar.

Genel Şikayetler: Hafif ateş, halsizlik ve baş ağrısı.

Kritik Uyarı: Göz çevresinde oluşan zona, görme kaybına neden olabileceği için acil müdahale gerektirir.

Zona Bulaşıcı mıdır?



Zona doğrudan zona olarak bulaşmaz. Ancak, zonası olan bir kişiyle temas eden ve daha önce suçiçeği geçirmemiş birine virüs bulaşırsa, o kişi suçiçeği çıkarır.

Risk Grubu Dikkat Edilmesi Gerekenler 50 Yaş Üstü Bağışıklık desteği ve aşı takibi yapılmalı. Hamileler Kabarcıklarla temastan kesinlikle kaçınılmalı. Bebekler Bağışıklığı gelişmediği için risk altındadır. Stres Altındakiler En yaygın tetikleyici faktördür.

2026 Güncel Zona Tedavi Yöntemleri



Zona tedavisinde altın kural ilk 72 saattir. Erken başlanan antiviral tedavi, ağrının şiddetini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Antiviral İlaçlar: Virüsün yayılmasını durdurmak için kullanılır.

Ağrı Kesiciler: Sinir ağrısını kontrol altına almak için reçete edilir.

Zona Aşısı: Modern tıp, 2026 itibarıyla zona aşısının 50 yaş üstü bireylerde yüksek koruyuculuk sağladığını belirtmektedir.

Zonaya Ne İyi Gelir? Evde Bakım Önerileri



Tıbbi tedavinin yanı sıra; bölgeyi temiz ve kuru tutmak, soğuk kompres uygulamak ve stresten uzak durmak iyileşmeyi destekler. Ancak, kulaktan dolma bilgilerle döküntülerin üzerine bilinçsiz kremler sürülmemelidir.

