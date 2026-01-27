GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,52
EURO
51,57
STERLİN
59,57
GRAM
7.336,42
ÇEYREK
12.046,14
YARIM ALTIN
23.966,00
CUMHURİYET ALTINI
47.781,42
YAŞAM Haberleri

Gece Başlayan Şiddetli Yanma Hissine Dikkat! Zona Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Gece Başlayan Şiddetli Yanma Hissine Dikkat! Zona Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?
Halk arasında “gece yanığı“ olarak bilinen zona hastalığı, son dönemde stres ve bağışıklık düşüklüğü ile birlikte yeniden gündemde. Özellikle 50 yaş üstü bireyleri tehdit eden bu virütik hastalık, erken teşhis edilmediğinde kalıcı ağrılara yol açabiliyor. Peki, zona bulaşıcı mı? Zona aşısı ne kadar korur? İşte vücudun tek tarafında beliren o gizemli döküntülerin şifresi...

Zona Hastalığı Nedir? Neden Olur?

Zona, suçiçeğine neden olan Varicella-Zoster virüsünün yıllar sonra yeniden aktive olmasıyla ortaya çıkan sinir iltihaplanmasıdır. Çocukken geçirilen suçiçeği virüsü vücudu terk etmez; sinir köklerinde uykuya dalar. Bağışıklık sistemi zayıfladığında ise bu virüs "zona" olarak uyanır.

Vücudun Alarm Sinyalleri: Zona Belirtileri Nelerdir?

Zona genellikle vücudun sadece sağ veya sol tarafında, bir şerit halindeki döküntülerle karakterizedir. Belirtiler şu sırayla ortaya çıkar:

Öncü Belirtiler: Döküntüden 2-3 gün önce başlayan şiddetli yanma, karıncalanma ve batma hissi.

Döküntü Aşaması: Deride kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıklar.

Genel Şikayetler: Hafif ateş, halsizlik ve baş ağrısı.

Kritik Uyarı: Göz çevresinde oluşan zona, görme kaybına neden olabileceği için acil müdahale gerektirir.

Zona Bulaşıcı mıdır?

Zona doğrudan zona olarak bulaşmaz. Ancak, zonası olan bir kişiyle temas eden ve daha önce suçiçeği geçirmemiş birine virüs bulaşırsa, o kişi suçiçeği çıkarır.

Risk Grubu Dikkat Edilmesi Gerekenler
50 Yaş Üstü Bağışıklık desteği ve aşı takibi yapılmalı.
Hamileler Kabarcıklarla temastan kesinlikle kaçınılmalı.
Bebekler Bağışıklığı gelişmediği için risk altındadır.
Stres Altındakiler En yaygın tetikleyici faktördür.

2026 Güncel Zona Tedavi Yöntemleri

Zona tedavisinde altın kural ilk 72 saattir. Erken başlanan antiviral tedavi, ağrının şiddetini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Antiviral İlaçlar: Virüsün yayılmasını durdurmak için kullanılır.

Ağrı Kesiciler: Sinir ağrısını kontrol altına almak için reçete edilir.

Zona Aşısı: Modern tıp, 2026 itibarıyla zona aşısının 50 yaş üstü bireylerde yüksek koruyuculuk sağladığını belirtmektedir.

Zonaya Ne İyi Gelir? Evde Bakım Önerileri

Tıbbi tedavinin yanı sıra; bölgeyi temiz ve kuru tutmak, soğuk kompres uygulamak ve stresten uzak durmak iyileşmeyi destekler. Ancak, kulaktan dolma bilgilerle döküntülerin üzerine bilinçsiz kremler sürülmemelidir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER