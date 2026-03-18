Gümüşhane ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı coşkusunu camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar, bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Gümüşhane ve bağlı ilçelerde 20 Mart 2026 Perşembe sabahı eda edilecek bayram namazı vakitleri belli oldu.

Gümüşhane Merkez'de Bayram Namazı Saati

Gümüşhane merkezde Ramazan Bayramı namazı 20 Mart Cuma sabahı saat 06:57'de kılınacak. Bayram sabahının manevi atmosferinde camilere akın edecek vatandaşlar, bayramın huzurunu birlikte paylaşacak.

Gümüşhane İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri

Gümüşhane'ye bağlı ilçelerde de Ramazan bayram namazı saatleri belli oldu. İşte ilçelere göre namaz vakitleri:

Gümüşhane Merkez: 06.57

Kelkit: 06.57

Köse: 06.56

Kürtün: 06.58

Şiran: 06.58

Torul: 06.58

Bayram namazına gitmeden önce vatandaşların erken saatlerde yola çıkmaları, kalabalıklar oluşmadan camide yerlerini almaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

