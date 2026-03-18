Erzurum ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Pasinler bayram namazı saat kaçta?

Erzurum'da 20 Mart 2026 Perşembe günü kılınacak Ramazan Bayramı namazı sabah 06:49'da eda edilecek.
Sabahın erken saatlerinde camilere ve açık alanlara akın edecek vatandaşlar, bayram coşkusunu birlikte yaşayacak.
Erzurum İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Erzurum ve ilçelerinde namaz vakitlerinde küçük farklılıklar olabilir.
İşte Erzurum ve ilçelerindeki Ramazan Bayramı namazı saatleri:
Aşkale: 06:52
Aziziye: 06:49
Çat: 06:51
Hınıs: 06:48
Horasan: 06:46
İspir: 06:51
Karaçoban: 06:46
Karayazı: 06:46
Köprüköy: 06:47
Narman: 06:47
Oltu: 06:47
Olur: 06:46
Pasinler: 06:48
Kaynak: Haber Merkezi