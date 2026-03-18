Eskişehir ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı Saatleri: Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, Alpu Günyüzü Han İnönü Mihalgazi bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı yaklaşırken, Eskişehir ve ilçelerinde 2026 Ramazan bayram namazı saatleri açıklandı. Bayram sabahı cami ve mescitlerde buluşacak vatandaşlar, namazın başlayacağı saati öğrenerek bayram coşkusuna hazırlanıyor.

Eskişehir'de Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Perşembe sabahı Eskişehir'de bayram namazı saat 07:32'de kılınacak. Erken saatlerde camilere gidecek olan vatandaşlar, bayram sevincini birlikte yaşayacak.

Eskişehir İlçelerinde Bayram Namazı Vakitleri

Eskişehir ve ilçelerinde bayram namazı vakitlerinde bazı farklılıklar gözlemlenebilir. İşte Eskişehir ve ilçelerindeki Ramazan Bayramı namazı saatleri:

Eskişehir Merkez: 07:32

Alpu: 07:31

Beylikova: 07.30

Çifteler: 07.30

Günyüzü: 07.27

Han: 07.31

İnönü: 07.34

Mahmudiye: 07.30

Mihalgazi: 07.32

Mihalıççık: 07.30

Sarıcakaya: 07.32

Seyitgazi: 07.32

Sivrihisar: 07.28

 

 

