Eskişehir ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı Saatleri: Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar, Çifteler, Seyitgazi, Alpu Günyüzü Han İnönü Mihalgazi bayram namazı saat kaçta?

Eskişehir'de Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?
2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Perşembe sabahı Eskişehir'de bayram namazı saat 07:32'de kılınacak. Erken saatlerde camilere gidecek olan vatandaşlar, bayram sevincini birlikte yaşayacak.
Eskişehir İlçelerinde Bayram Namazı Vakitleri
Eskişehir ve ilçelerinde bayram namazı vakitlerinde bazı farklılıklar gözlemlenebilir. İşte Eskişehir ve ilçelerindeki Ramazan Bayramı namazı saatleri:
Eskişehir Merkez: 07:32
Alpu: 07:31
Beylikova: 07.30
Çifteler: 07.30
Günyüzü: 07.27
Han: 07.31
İnönü: 07.34
Mahmudiye: 07.30
Mihalgazi: 07.32
Mihalıççık: 07.30
Sarıcakaya: 07.32
Seyitgazi: 07.32
Sivrihisar: 07.28
Kaynak: Haber Merkezi