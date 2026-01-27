2026 Berat Kandili Ne Zaman, Hangi Gün? Diyanet Takvimi: Berat Kandili’ne Kaç Gün Kaldı? Fazileti ve Önemi
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdeleyicisi, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı Berat Kandili için geri sayım başladı. İslam alemi “2026 Berat Kandili ne zaman?“ sorusuna yanıt ararıyor. İşte Ocak ayının sonuna denk gelen o mübarek gece, Berat Kandili ibadetleri ve anlamı...
2026 Berat Kandili Tarihi: Berat Kandili Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili şu tarihte idrak edilecek:
Tarih: 2 Şubat 2026
Gün: Pazartesi
Hicri Karşılığı: 15 Şaban 1447
Berat Kandili'nin Anlamı ve Önemi Nedir?
"Berat" kelimesi; kurtuluş, temizlenme ve beraat etmek anlamına gelir. İslam inancına göre bu gece, kulların bir yıllık rızıklarının, amellerinin ve ömürlerinin takdir edildiği, günahların bağışlanması için büyük bir fırsat sunulan "Kader Gecesi" hükmündedir.
Hz. Muhammed (S.A.V.) bu gece hakkında şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Çünkü Allah Teâlâ o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder..."
Berat Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılır?
Bu mübarek geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar için tavsiye edilen bazı ibadetler şunlardır:
Kaza ve Nafile Namazı, Kur'an-ı Kerim Okumak, Tövbe ve İstigfar, Oruç Tutmak.
2026 Kandil Takvimi
Berat Kandili'nden sonra bizi bekleyen diğer mübarek günler:
Önemli Not:
