Konyalı eski belediye başkanı hayatını kaybetti!

Konya'nın Ilgın ilçesi önceki dönem beldiye başkanlarından Hüseyin Taşkın hayatını kaybetti.
Acı haberi, Konya Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil kamuoyuna duyurdu. Taşkın'ın vefatı, hem Ilgın'da hem de onu tanıyanlar arasında derin bir üzüntüyle karşılandı.
CENAZE TÖRENİ AKŞEHİR'DE DÜZENLENECEK
Başkan Ömer Apil yaptığı açıklamada, Hüseyin Taşkın'ın cenazesinin Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Seyyid Mahmut Hayrani Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.
Apil, açıklamasında "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.
