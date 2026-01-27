Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Yüzyılın Konut Projesi’nde bugün Kilis, yarın Sinop’ta kuralar çekilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 25 Ocak Pazar günü Giresun'da 1.676 konutun kura çekimiyle devam etti.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

143 bin 658 ev sahibi belirlenmiş olacak

Yeni haftanın takvimine göre 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1.170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1.600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1.620 konut için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.

Kaynak: AA