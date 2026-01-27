GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

İletişim Başkanı Duran’dan Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor’’ iddiasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran’dan Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor’’ iddiasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de ’Kürtler hedef alınıyor’ iddiasının, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişim olduğunu bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi çevrelerin Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor” iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dilin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugün ifade ettiği gibi, 'Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor Arabıyla, Türkmeniyle, Kürtüyle, Nusayrisiyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş 10 milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir.' Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

