GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,60
EURO
52,37
STERLİN
60,36
GRAM
7.499,29
ÇEYREK
12.306,95
YARIM ALTIN
24.486,03
CUMHURİYET ALTINI
48.818,30
KONYA Haberleri

Konya’da doktora saldırı! Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da doktora saldırı! Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde görev yapan bir aile hekimine yönelik gerçekleştirilen saldırı, sağlık camiasında büyük tepkiye neden oldu. T.C. Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak saldırıyı şiddetle kınadı.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Yapılan açıklamada, Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ahmet Tolu'ya yönelik gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hekimimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Sağlıkta şiddet insanlık dışıdır”

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, sağlık çalışanlarının tek amacının insan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek olduğuna dikkat çekildi. Sağlık çalışanlarına yönelen her türlü şiddetin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışı olduğu ifade edildi.

Adli süreç yakından takip ediliyor

Saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun dilekleri iletilirken, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takip edileceği kamuoyuna duyuruldu.

"Sağlık çalışanlarının yanındayız”

Açıklamanın sonunda, sağlıkta şiddetin karşısında durulduğu vurgulanarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olunduğu belirtildi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER