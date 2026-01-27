Konya’da doktora saldırı! Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde görev yapan bir aile hekimine yönelik gerçekleştirilen saldırı, sağlık camiasında büyük tepkiye neden oldu. T.C. Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak saldırıyı şiddetle kınadı.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Yapılan açıklamada, Selçuklu 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ahmet Tolu'ya yönelik gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hekimimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Sağlıkta şiddet insanlık dışıdır”

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, sağlık çalışanlarının tek amacının insan hayatını korumak ve topluma hizmet etmek olduğuna dikkat çekildi. Sağlık çalışanlarına yönelen her türlü şiddetin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez ve insanlık dışı olduğu ifade edildi.

Adli süreç yakından takip ediliyor

Saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun dilekleri iletilirken, benzer olayların bir daha yaşanmaması adına başlatılan adli sürecin sonuna kadar takip edileceği kamuoyuna duyuruldu.

"Sağlık çalışanlarının yanındayız”

Açıklamanın sonunda, sağlıkta şiddetin karşısında durulduğu vurgulanarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olunduğu belirtildi.

(Berna Ata)