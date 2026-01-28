GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Evinin önünde oyun oynuyordu: 11 yaşındaki Ali kayboldu

Evinin önünde oyun oynuyordu: 11 yaşındaki Ali kayboldu
Antalya’da evinin önüne oyun oynamak için çıkan 11 yaşındaki Ali Biçer kayboldu. Polis, küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Antalya'da 11 yaşındaki Ali Biçer'den haber alınamıyor.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden beşinci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Aile, çocuklarının bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirterek, Ali Biçer'i gören ya da yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: İHA

