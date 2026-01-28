Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Öne çıkan gündemi Suriye olan toplantıda, Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak. Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi Gazze. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.

ABD ile İran hattındaki gerginlik de Kurulda görüşülecek. Bölgesel bağlamda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.

