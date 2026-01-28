Çalışma hayatının en önemli paydaşlarından ANMEG’e ziyaret
- Güncelleme Tarihi:
Konya SKG İl Müdürü Erkin Avcı, İşkur Konya İl Müdürü Önder Çiftçi, Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı Anadolu Medya Grup Vakfı’na bağlı yayın kuruluşlarını ziyaret etti.
Ziyarette heyeti ANMEG VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, mütevelliler Nurettin Bay ve İlker Özkan ağırladı.
Ziyarette Konya'nın hem ticaret hem sanayi hem de istihdam alanında önemli bir konumda olduğu vurgulandı. Kurumların hızlı, etkili ve uyumlu çalışmalarının verimliliği artırdığı hatırlatılarak bu anlamda gereken her türlü çalışmanın yapıldığı ifade edildi.
ANMEG VAKFI Başkanı Ahmet Özer ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özer, ANMEG VAKFI yayın kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yürütülmesinde medya olarak tüm kurum ve kuruluşlara her daim yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.
Heyet daha sonra Anmeg İletişim Müzesi ve Kontv stüdyolarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”