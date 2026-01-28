Çalışma hayatının en önemli paydaşlarından ANMEG’e ziyaret

​Konya SKG İl Müdürü Erkin Avcı, İşkur Konya İl Müdürü Önder Çiftçi, Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı Anadolu Medya Grup Vakfı’na bağlı yayın kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyarette heyeti ANMEG VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, mütevelliler Nurettin Bay ve İlker Özkan ağırladı.

Ziyarette Konya'nın hem ticaret hem sanayi hem de istihdam alanında önemli bir konumda olduğu vurgulandı. Kurumların hızlı, etkili ve uyumlu çalışmalarının verimliliği artırdığı hatırlatılarak bu anlamda gereken her türlü çalışmanın yapıldığı ifade edildi.

ANMEG VAKFI Başkanı Ahmet Özer ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özer, ANMEG VAKFI yayın kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yürütülmesinde medya olarak tüm kurum ve kuruluşlara her daim yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Heyet daha sonra Anmeg İletişim Müzesi ve Kontv stüdyolarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

