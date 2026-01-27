GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Adana’da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kozan-Ceyhan karayolu Hacılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali C. yönetimindeki 01 Y 0550 plakalı fabrika servis minibüsü, sürücüsünün yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada gece mesaisine giden 13 işçi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

