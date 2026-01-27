GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın öldü

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kadın öldü
Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.E. adlı kadına, seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, ağır yaralandı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

