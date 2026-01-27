Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye yeniden ayağa kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının barış ve huzur istediğine işaret edip “Suriye yeniden ayağa kalkacak.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, son 49 ayın en düşük enflasyon verisine ulaşıldığını ve Merkez Bankası rezervlerinin artığını dile getirdi.

Erdoğan, Suriye'ye gelişmelere ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. Suriye halkının barış istediğine vurgu yapan Erdoğan, "Suriye, Türkiye'nin destekleriyle ayağa kalktıkça bölgemizde çok farklı rüzgarlar esecek.” diye konuştu.

"DÜNYA EKONOMİSİ SANCILI SÜREÇTEN GEÇİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türk müteahhitleri güçlü mühendislik birikimimizi, iş yapma kültürümüzü ve güvenilirliğimizi de farklı ülkelere taşıyor. Şirketlerimiz dünya çapında başarılı. Türk inşaat şirketleri son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünyanın en prestijli firmaları arasında yer almayı başarmıştır.

Şimdiye kadar yüzde 90'ı bizim iktidarlığımız döneminde olmak üzere dünyanın 138 ülkesinde 557 milyar dolardan fazla iş almış durumundayız. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlardan ikisi ilk 50 içinde yer almıştır.

Türk müteahhitlerinin başarıları ekonomik konjonktürden çok daha anlamlı hale geliyor. Son 4-5 yıldır dünya ekonomisi sancılı süreçten geliyor. Koronavirüs salgınının artçı sarsıntıları henüz dinmedi.

2025 yılı küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, korumacı ticaret politikaların dünya ekonomisini zorladığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye ekonomisi dikkat çekici bir performans sergilemiştir. 2025 yılı ekonomide hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız, enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği, turizm ve ihracatta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Enflasyon son 49 ayın en düşük seviyesine indi. 2002 yılında sadece 27,5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. Merkez Bankası rezervlerimiz 200 milyar bandını aştı.

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 yılında ihracatımız bir önceki yıla kıyasla 11,7 milyar dolar artış göstermiştir. Ekonomideki olumlu görünümün ticarete de yansıdı.

Enflasyon düştükçe, mali disiplini sürdürdükçe, cari fazlaya doğru emin adımlarla ilerledikçe, reformlarımızı birer birer hayata geçirdikçe Türkiye pozitif yönde ayrışacaktır.

"BÖLGEMİZDE FARKLI RÜZGARLAR ESECEK”

Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılıyor. Gazze'de mazlumlara sahip çıkmamızın, Suriye'de kardeşlerimize kucak açmamızın, vicdanlı bir duruş sergilememizin bereketini göreceğiz. Suriye istikrara kavuştukça bunun olumlu etkileriniz tüm komşu ülkeler hissedecek. Ticaret hızlanacak, turizm gelişecek. Suriye'de yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak.

Suriye, Türkiye'nin destekleriyle ayağa kalktıkça bölgemizde çok farklı rüzgarlar esecek.

Suriye refahı için harcanması gereken kaynaklar yer altında tünel yapmaya değil, yer üstünde hastane, okul, fırın için harcanacak. Faydalı projeler için kullanılacak.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Suriye'de Kürt kardeşlerimizin haklarının güvence altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz.

Suriyeli kardeşlerimiz çatışmalardan yıkılmalardan bunalmış durumda. Suriye halkı barış, huzur istiyor. Yıllardır çatışmaların bütün yükünü omuzlarında taşıyan çocuklar silah ve bomba sesi duymak istemiyor. Suriye'nin zenginlikleri artık Suriye halkınındır.

Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel yapı olmaz. Terörün raf ömrü dolmuştur. Sınırımızın ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizin insani yardım taleplerini Suriye hükümetiyle yakın işbirliği içinde karşılıyoruz.

Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulmayacak büyük hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakılarak bir diğer yanlışa imza atıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının çok önemsiyoruz. Aklın yolu vicdanın yolu birdir. Suriye için en doğru yol da bellidir.

