Para ve sigara tartışması kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
- Güncelleme Tarihi:
Aksaray’da, para ve sigara istediği akranı Y.K.’yi (15) olumsuz cevap alınca, pompalı av tüfeğiyle başından ve sol omzundan yaralayan A.K. (15) ile olay anında yanında olan A.O. (15), yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.’yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri belirtildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. A.K., arkadaşı A.O. ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nin yanına yaklaştı. İki çocuk, iddiaya göre akranları Y.K.'den sigara ve para istedi. Y.K. bu istediği reddedip, yoluna devam etti.
Motosikletle Y.K.'nin arkasından gelen çocuklardan A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve sol omzuna isabet ettiği Y.K., yaralandı. Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.K., ilk ifadesinde, "Benden sigara ve para istediler. Olumsuz cevap verince bana ateş ettiler" dedi.
Bu arada 2 şüpheli, Sultanhanı ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”