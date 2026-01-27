Türkiye ile Nijerya medya ve iletişim alanında iş birliği yapacak

Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçti.

Erdoğan ve Tinubu'nun huzurunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Büyükelçi Bianca Odumegwu Ojukwu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Nijerya Federal Enformasyon ve Ulusal Uyum Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, iki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma uyarınca taraflar; bilgi ve deneyim alışverişi, en iyi uygulamaların paylaşılması, karşılıklı yarar sağlayan girişim ve projelerin desteklenmesi ile toplantı, seminer, çalıştay, eğitim ve konferansların düzenlenmesini teşvik edecek.

Ayrıca; medya, iletişim ve yayıncılık alanlarında yetkililer ve uzmanlar arasında karşılıklı ziyaretlerin artırılması amacıyla ortak çalışmalar yürütülmesi için girişimlerde bulunulacak.

Ziyaret vesilesiyle imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde taraflar, ülkelerinde yürürlükte bulunan yasalara, kurallara, yönetmeliklere ve ulusal politikalara uygun olarak, karşılıklılık esası ve karşılıklı yarar temelinde iş birliğinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak çabalarını sürdürecek.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren mutabakat zaptı, üç yıl süreyle yürürlükte kalacak.

"Afrika ile olan köklü bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı. Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurlarında, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Büyükelçi Bianca Odumegwu Ojukwu ile "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirtti.

Bu adımla iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile Nijerya arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımını artırarak kurumlar arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerini ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğinin; iki ülke arasında doğru, güvenilir ve çok boyutlu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine, dezenformasyonla etkin mücadele edilmesine, kültürel etkileşimin ve ortak değerlerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışıyla Afrika ile olan köklü bağlarımızı stratejik adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA